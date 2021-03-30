15 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı. Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, saat 13.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 8 milyon 528 bin 17, ikinci doz aşısı 6 milyon 655 bin 907 oldu, böylece toplam doz miktarı 15 milyon 183 bin 924'ü buldu. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 2 milyon 366 bin 353, Ankara'da 1 milyon 198 bin 776, İzmir'de ise 1 milyon 20 bin 435 doz olarak kayıtlara geçti. Yurt dışından Türkiye'ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.Dünya genelinde kullanımda olan diğer Kovid-19 aşılarını üreten firmalarla görüşmelere devam edilirken mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının daha Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Çalışmaları süren yerli aşıda ise uygulama öncesindeki son aşama olan Faz-3'e nisan sonunda geçilmesi hedefleniyor. Dört aşamalı aşı takviminin ikinci aşamasındaki 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor. Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid- 19 aşısı uygulanacak.Koronavirüs pandemisiyle mücadelede güçlü sağlık altyapısıyla dünyaya örnek bir süreç yürüten Türkiye aynı başarıyı aşılamada da sürdürüyor. Dün aşılarını yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlar: Kusursuz hizmet alıyoruzTürkiye'de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programında dün 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazıhastalar için aşılama süreci başladı.Aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Aşı yaptıran vatandaşlar "Devletimize çok teşekkür ediyoruz. İnsanlarımıza kusursuz hizmet veriliyor. Bu melaneti hep birlikte atlatacağız. Mutlaka devletin aldığı tedbirlere uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bu hastalığı hep beraber atlatalım, bireysel olarak atlatmak mümkün değil. Aşımızı mutlaka olalım" dedi.AŞILAMA süreci, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek ya da 'Alo 182'den randevu alarak başvuru yapabilecek.