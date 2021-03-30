Aydan Canbula ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı davada yeni gelişme

'Nilüfer Aydan' adıyla tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula hakkında 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı. Duruşma sonunda mahkeme, sanık Aydan Canbula'nın 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşması bugün görüldü.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Dava duruşmasına katılmak üzere sanık Aydan Canbula ve avukatıyla müşteki avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı söz alarak bir önceki celse verilen savcılık mütaalasına katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

BERAATİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı ise duruşma esnasında 'Müvekkilimin paylaşımdaki diktatör sözü tüm yetkileri elinde bulunduran kişi anlamındadır ve siyasi bir eleştiridir. Bu nedenle beraat talep ediyoruz.' şeklinde konuştu. Sanık Aydan Canbula ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonu mahkeme, sanık Aydan Canbula'nın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit görüldüğünden kaynaklı 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmamasına karar verdi.