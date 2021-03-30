Bakan Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbeti devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 575 gündür 219 ailenin sürdürdüğü eylem çadırını AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Vali Münir Karaloğlu ile birlikte ziyaret etti.
Devletin çocuklarını terörden kurtarmak için 'Diyarbakır Anneleri'nin yanında olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, ailelerle tek tek sohbet etti.
Destek ziyaretinin ardından açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, şöyle dedi:
"Ankara'dan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm kabine ve hükümetimizin, annelerimize selamlarını getirdim. Anaların en kıymetlisi, evlatlarıdır. Hepimiz, anne ve babalar, evlatlarımızın kıymetini biliyoruz. Burada haklı bir mücadele veriyorlar. 575 günü aşkın nöbet tutuyorlar. 219 aile ve bunların 24'ü şu ana kadar kavuştu. Bu çığlığı, dünyaya bu ailelerimiz duyurdu. Hakikaten minnettarız. Dünyada bu terör örgütün ne olduğunu hala anlamayan, anlamak istemeyenler var. Ailelerimiz, bunların ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını duyurmuş oldu. Bu sebeple tüm ailelerimize, tüm nöbet tutan ailelerimize minnettarız. Burada ailelerimizin evlatları, maalesef terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları Avrupa'da. Bunları da biliyoruz."
"DEVLET VE HÜKÜMET OLARAK YANINIZDAYIZ"'Diyarbakır'ı ve doğuyu teröre mahkûm etmeye çalışanların ne yaptığını da biliyoruz' diyen Bakan Pakdemirli, "Bunların gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletin gönderdiği paraları, araçları terör örgütlerine teslim edenleri de biliyoruz. 'Bunların bir bir inlerine gireceğiz' demişti Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Girmeye de devam ediyoruz.
İnşallah hesabını sorduk, bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Önümüz bayram. Bu ailelerimiz için terörden mağduriyet yaşamış tüm ailelerimiz için inşallah bayram, çifte bayram olsun, diye dileklerimizi iletiyoruz. Tek tek bu annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinizi, bu kutlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Devlet olarak, hükümet olarak yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" dedi.