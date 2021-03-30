CHP'nin gençlere tahammülü yok! AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Esin Kübra hakkında suç duyurusu…



Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

"Az önce Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Esin Kübra kardeşimin eleştirel bir tweetinden dolayı Özgür Özel'in şikayeti üzerine ifadeye çağrıldığını öğrendim. Her fırsatta fikir özgürlüğünden bahsedip yargıyı töhmet altında bırakanlar biraz utanırlar umarım."

"Gençlere tahammülü olmayan bu anti demokratik siyaset anlayışını reddediyoruz. Başta CHP'nin vesayetçi aktörleri olmak üzere herkes bu gençliğin asla susmayacağını, her platformda kendilerini güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edeceğini çok iyi bilsin."