HDP’yi kapatma davasında kritik gün

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne açtığı HDP'nin kapatılmasına yönelik davada kritik gün yarın. Başsavcılığın iddianamesine yönelik ilk incelemeyi tamamlayan raportörün hazırladığı rapor çerçevesinde AYM üyeleri ilk incelemeyi yapacak. İddianame kabul edildiği takdirde HDP'ye tebliğ edilecek, savunma için 60 gün süre verilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği iddianame, 15 gün önce ilk incelemesini yapmak üzere raportöre gönderilmişti. Raportörün hazırladığı rapor yarınki toplantıda AYM üyeleri tarafından değerlendirilecek. AYM üyelerinin ilk incelemesinde iddianamenin kabul edilip edilmesine karar verilecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkeme'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.