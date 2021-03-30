İstanbul’da 4 ilçede torbacı operasyonu, 26 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye merkezli olarak sokaklarda uyuşturucu satışı yapan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait 39 adres belirlendi. Sabah saatlerinde narkotik ekipleri zehir tacirlerini yakalamak için harekete geçti.Ümraniye merkezli Sancaktepe, Tuzla ve Çekmeköy'de özel harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken hakkında yakalama kararı olan 1 şüphelinin daha önceden tutuklandığı öğrenildi.Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.