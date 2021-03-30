PKK’ya ağır darbe MİT buldu TSK vurdu

MİT 1999'dan bu yana PKK/KCK terör örgütünün Irakİran sınırında insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini yöneten Renas Aydın kod adlı Ömer Aydın'ı takibe aldı. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer alan PKK yöneticisinin etkisiz hale getirilmesi için MİT unsurları farklı bir yöntem kullandı. PKK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz olan istihbarat şebekelerini de bu operasyonda kullanarak Aydın'ı adım adım izledi. Farklı bölgelerden gelen istihbari bilgileri de analiz eden MİT unsurları, teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı. İstihbari bilgiler doğrultusunda TSK ile birlikte eşgüdümlü operasyon yapan MİT unsurları, Aydın'ı Kuzey Irak'taki PKK'nın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.