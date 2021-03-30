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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:23

prim yapılandırmasında son tarih belli oldu!

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
SGK prim yapılandırmasında son tarih belli oldu!

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, Sosyal Güvenlik Kurumuna 7256 borç yapılandırılması için başvurup peşin veya ilk taksitini ödememiş olan borçlu işverenlerimiz için son günün 31 Mart 2021 olduğunu hatırlattı.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, Sosyal Güvenlik Kurumuna 7256 borç yapılandırılması için başvurup peşin veya ilk taksitini ödememiş olan borçlu işverenlerimiz için son günün 31 Mart 2021 olduğunu hatırlattı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "SGK Borç yapılandırması yapan vatandaşlarımızın, borçlarının peşin ödeme veya ilk taksitini bu tarihe kadar ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit ödemesini süresinde yapan işverenlerimiz için yapılandırma ve bu bağlamda yararlandığı imkânlar da devam edecek. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedeceklerdir.

GELİR TESTİ İÇİN...

Ayrıca; Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan; bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, Gelir Testi için 31 Mart 2021 tarihine kadar ilgili sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

2020 Yılı ağustos ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır.

Gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir."

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SGK prim yapılandırmasında son tarih belli oldu!
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