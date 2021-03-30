Şırnak ve Siirt’te Eren-12 operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Şırnak ve Siirt'te başlatılan 'Eren-12 Güleşli Operasyonu' kapsamında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özel eğitimli komandolar stratejik noktalara indirme yaptı.

Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan "Kış harekâtı" kapsamında Eren operasyonların 12'incisi Şırnak ve Siirt'te başladı. 'Eren-12 Güleşli Operasyonu'na jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.317 personelden oluşan 83 operasyonel tim katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar, 75 terör işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, operasyonda teröristlere ait kış sığınaklarında çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak ve Siirt arasında yer alan dağlık bölgelerdeki stratejik noktalara özel eğitimli komandolar helikopterlerle indirme yaptı. Sık ağaçlar, çok sayıda doğal mağaraların bulunduğu ve yer yer karlı bölgede komandolar her taşın altını didik didik kontrol ederken, İnsansız Hava Aracı (İHA) operasyona destek veriyor.

BÖLGE TERÖRİSTLERE DAR EDİLDİ

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına bölgede başlatılan "Eren operasyonları' ile teröristlere bu kış göz açtırılmadı. Kış harekâtı kapsamında yapılan "Eren Lice", "Eren Ağrı Dağı" "Eren Tendürek", "Eren Karlıova-Varto", "Eren Bagok", "Eren Mergelo", "Eren Mercan-Munzur", "Eren Amanoslar", "Eren Kazan-Han Yaylası", "Eren Gabar" ve "Eren Sehi Ormanları" operasyonu ile girilmedik yer bırakmayan komandolar, PKK'ya ağır bir darbe vurdu.

PKK/YPG'YE DARBE

Bu arada, yurt içindeki operasyonların yanı sıra sınır ötesinde de terör örgütüne ağır darbe vuruluyor. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silahlar ele geçirildi.