Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı: Yeni bir karar alınıncaya kadar...

ORTAOKUL 5, 6 ve 7. SINIFLAR İLE LİSE HAZIRLIK, 9, 10 ve 11. SINIFLAR İL BAZLI KARAR İLE İLERLEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayladığı karara göre açıklamada şöyle devam edildi: "Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır"