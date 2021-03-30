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Giriş Tarihi: 30.3.2021 08:53 Son Güncelleme: 30.3.2021 09:44

Son dakika haberi: ’de operasyonu: 26 mühendis ankesörden çıktı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberi: Savunma Sanayi’de FETÖ operasyonu: 26 mühendis ankesörden çıktı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, /PDY silahlı terör örgütünün alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan 26 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde, operasyon başlatıldı.

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Son dakika haberi: Savunma Sanayi’de FETÖ operasyonu: 26 mühendis ankesörden çıktı
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