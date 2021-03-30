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Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:50 Son Güncelleme: 30.3.2021 14:54

Validen flaş açıklama! Yüz yüze eğitime ara verildi

AA
Validen flaş açıklama! Yüz yüze eğitime ara verildi

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında 'kırmızı' kategoride yer alan 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında; koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi.

İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALIYOR

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇME KARARI

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.

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Validen flaş açıklama! Yüz yüze eğitime ara verildi
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