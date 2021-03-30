Son dakika: Virüslü hakaret davası düştü! Yaşlı adama kolonya döküp 'aferin sana' demişti



Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Bakırköy 21 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Osman Koçyiğit, müşteki İhsan Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

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