Son dakika: Virüslü hakaret davası düştü! Yaşlı adama kolonya döküp 'aferin sana' demişti

Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal medya platformunda paylaşan Osman Koçyiğit'in (35) "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Öztürk şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Osman Koçyiğit'in 19 Mart 2020 tarihinde İhsan Öztürk'ü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtildi. Sanığın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatıldı.
Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Bakırköy 21 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Osman Koçyiğit, müşteki İhsan Öztürk ve taraf avukatları katıldı.
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