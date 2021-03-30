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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:44

ölüme terk etti! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

DHA
Yunanistan ölüme terk etti! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

'nin ilçesi açıklarında, tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

82 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 82 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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Yunanistan ölüme terk etti! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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