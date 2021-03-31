İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmaları üzerine bir çağrıda bulunarak, "Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım" demişti.

"2 YILDA İBB BU HALDE MAALESEF"

İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu Twitter hesabından Göksu'nun yazdıklarını paylaşarak açıklamalarda bulundu. Kabahasanoğlu İBB'ye tepkisini bir fotoğraf karesiyle göstererek, "Kıymetli başkanım, 2 yılda İBB bu halde maalesef. Hal böyle olunca tek çare yandaş medyada dedikodu. Sayın İBB Başkanı, Faaliyet Raporunun kapağı yapsın bu resmi. 15 dakika önce çektim" ifadelerini kullandı.