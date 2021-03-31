AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminin faaliyetlerini anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, toplum için önemini vurgulayarak, kurulduğundan bugüne teknolojiyi en iyi kullanan parti olan AK Parti'nin de buna sessiz kalmadığını ve bir başkanlık oluşturduğunu söyledi.

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan, kongrede tüzük değişikliği ile ihdas edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen İleri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminin sıfırdan kurulduğunu anımsatan İleri, değişen dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin, toplum için çok önemli olduğunu belirtti.

İleri, "Kurulduğundan bugüne teknolojiyi en iyi kullanan parti olan AK Parti de buna sessiz kalmayarak, bir başkanlık oluşturdu. Başkanlığın amacı temel olarak gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru şekilde takip etmek, bunun toplumsal etkilerini yakalamak ve aynı zamanda kendi altyapısını da güçlendirmek noktalarında özetlenebilir." dedi.

Bilgi ve iletim teknolojileri alanından geldiğini anımsatan İleri, şu bilgileri verdi:

"İlk ve ortaöğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Koç Özel Lisesini takiben Boğaziçi Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü 2001 yılında bitirdim. Ondan sonra da ABD'de telekomünikasyon alanında yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Aslında hayata bir akademisyen kimliği ile atıldım diyebiliriz. Amerika'dan sonra iki yıl kadar İsveç'te Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundum."

Görev aldığı kurumlara da değinen İleri, bir süre Türkiye'de TÜBİTAK'ta, takiben AVEA'da AR-GE operasyon müdürü olarak çalıştığını, son dönemde ise daha çok Silikon Vadisi firmalarında ürün geliştirme ve yönetimi noktasında görevler aldığını aktardı.

Kısa bir süre öncesine kadar da Lüksemburg'da Amazon'un merkezinde ürün yönetim pozisyonunda bulunduğunu hatırlatan İleri, "Buraya katılmadan önceki 7 ayımı da Sabancı Üniversitesinde geçirdim. Orada çok kuvvetli bir AR-GE proje ofisi var, onun başındaki direktör olarak görev aldım, aynı zamanda öğretim üyesiydim. Son kongreyle beraber AK Parti'de yeni kurulan bu başkanlıkla yeni bir başlangıç yapmış oluyorum." diye konuştu.

Ömer İleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminin dijital ve teknoloji alanında 2023'e yönelik hazırlıklarına ilişkin, "Parti, vizyonunu sağlamlaştırıyor diyebiliriz aslında, 2023 ve sonrası için önemli bir zihinsel yatırım olduğunu düşünüyorum parti adına." değerlendirmesinde bulundu.

TEVFİK İLERİ'NİN TORUNU

Demokrat Parti (DP) hükümetlerinde eğitim, kültür-sanat, ulaştırma ve bayındırlık alanındaki icraatlarıyla tanınan merhum Ahmet Tevfik İleri'nin torunu olan İleri, şunları kaydetti:

"Tevfik İleri, tek parti döneminden sonra milli heyecanı yakalamış ve kalkınma hamlesini yürütmüş olan Demokrat Parti'nin bakanıydı. Kendisi gerçekten ilerlemeye ve gelişmeye inanmış, ancak bunu yaparken toplumumuzun kimliğini koruyabileceğini düşünmüş önemli bir devlet, siyaset ve millet adamıydı. Özellikle Milli Eğitim'de önemli reformlara imza atmış bir isimdir. Ben de onun manevi mirasının yaşatıldığı bir ailede özellikle babamın da etkisiyle bu anlayışta büyüdüm. Kimliğimizi muhafaza ederek, ilerleme ve gelişmenin mümkün olduğunu düşünen bir yaklaşımım var."

İleri, AK Parti'de görevini elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak icra edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın takdiri ile bu göreve geldim, ben de bu görevde hem kendisine hem de milletime elimden geldiğince hizmet etmeye çalışacağım." ifadesini kullandı.

"Görev almadan önce siyaseti düşünüyor muydunuz?" sorusuna ise İleri, "Böyle bir düşünce vardı tabi, aile itibarıyla hep siyasi tartışmaların içinde büyümüş bir insanım, ümit ediyordum ki bir noktada edindiğim kazanımlar ve tecrübeleri milletim için kullanayım. Şu an itibarıyla şans verildi, bu nedenle de çok mutluyum." yanıtını verdi.