Başörtülü kadınlara hakaret eden Meltem Şişli yeniden hakim karşısında!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB'de İSMEK'in kadın yöneticilerine tepki çeken sözler sarf etmiş, bekar kadınlar için "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.

5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Meltem Şişli hakkında soruşturma başlatılmıştı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Yeşim Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada olay tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten sanık Şişli savunması gerçekleştirmişti.

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Meltem Şişli'nin sekreteri Fatma B., tanık olarak dinlendi. Duruşma başka bir tanık dinlenmek üzere ileri bir tarihe ertelendi