Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri DHKP-C’nin yeni Türkiye sorumlusu da gözaltında
Giriş Tarihi: 31.3.2021

DHKP-C’nin yeni Türkiye sorumlusu da gözaltında

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
DHKP-C’nin yeni Türkiye sorumlusu da gözaltında

DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu ’nun geçen şubatta yakalanması sonrasında yerine geçen da yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda örgütün Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın İstanbul'da yakalandı. Geçen yıl gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Karadağ'ın, yapılan dijital inceleme sonrasında yeniden yakalandığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerde yapılan incelemelerde örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi. Karadağ'ın, geçtiğimiz şubatta tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgütün Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine örgüt tepesine getirildiği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
DHKP-C’nin yeni Türkiye sorumlusu da gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA