DHKP-C’nin yeni Türkiye sorumlusu da gözaltında

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda örgütün Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın İstanbul'da yakalandı. Geçen yıl gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Karadağ'ın, yapılan dijital inceleme sonrasında yeniden yakalandığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen dijital malzemelerde yapılan incelemelerde örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi. Karadağ'ın, geçtiğimiz şubatta tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgütün Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Caferi Sadık Eroğlu'nun yerine örgüt tepesine getirildiği öğrenildi.