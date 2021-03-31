Hataylılar seslerini duyurmaya çalışıyor! Biz burada terk edildik

Hatay halkına 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde sunduğu vaatlerinin birçoğunu hayata geçirmeyen CHP'li Lütfü Savaş'a Hataylılar büyük tepki gösteriyor. Delik deşik yolların, sürekli yaşanan su kesintilerinin, kokudan geçilmeyen Asi Nehri'nin Hatay'a yakışmadığını söyleyen vatandaşlar, CHP'li Savaş'ın verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını söylüyor. Yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyada duyurmaya çalışan Hataylılar, "Biz Burada Terk Edildik" şeklinde başlık açarak tepkilerini dile getiriyor.

KENT PARK NEREDE?



CHP'li Savaş'ın hayata geçirmediği projelerin başında Kent Park Projesi geliyor. Savaş, 417 araç kapasiteli, çocuklar için eğlence mekanı ve spor salonlarının içinde yer alacağı projesinin 2015'te hayata geçeceğini dile getirmişti. Fakat bu proje üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bir türlü hayata geçmedi. Hatay halkı ise sosyal medya üzerinden "Lütfü Savaş 6 yıldır keyif mekânımız nerede seçim konuşmalarında böyle değildin" diyerek tepkilerini göstermeye başladı.

SU ZENGİNİ AMA SUSUZLUK ÇEKEN HATAY



Savaş, hem 2014'te, hem 2019'daki seçim kampanyasında Doğal Kaynak Şişeleme Projesini hayata geçireceğinin sözünü verdi ancak bu vaadini bir türlü yerine getirmedi.

Bunun yanında Hatay'da çok fazla su kesintisinin yaşanması da Hataylıları canından bezdirmiş durumda. Hataylılar, sürekli şehrin en işlek caddelerinin açıklama yapılmaksızın en yoğun saatlerde kazıldığını ama su sıkıntılarının bir türlü geçmediğini belirtiyor.

Savaş, dağlarından denizlere dökülen onca deresi olan Hatay'ın su sıkıntısına çözüm bulamadığı için Hataylılar'ın tepkisini çekiyor.

ALTYAPI ZAYIF, KALDIRIMLAR DELİK DEŞİK



Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın alt yapı sorunlarına çözüm getiremeyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin en çok eleştirildiği konulardan biri de yolların son derece bozuk olması. Hataylılar, kaldırım taşlarının bile düzgün ve intizamlı bir şekilde döşenemediğinden şikâyet ediyor.

TELEFERİK PROJELERİ 12 YILDIR ORTADA YOK



Lütfü Savaş, 2009'da Antakya ve Erzin'de teleferik yapılacağını, halkın keyifle şehir turu yapacağı sözünü vermişti. Ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen teleferik projesi atıl durumda bekliyor. Teleferik projesinin şu anda sadece direkleri bulunuyor.

ASİ NEHRİ TEKNEYLE GEZİLECEKTİ



Lütfü Savaş'ın 29 Mart 2019 yerel seçimlerindeki en dikkat çeken projelerinden biri de şehrin ortasından geçen Asi Nehri'nin temizletilip tekne turlarının başlayacak olmasıydı. 2014'te de aynı sözleri veren Savaş'ın bu projesinden de herhangi bir ses çıkmadı. Asi Nehri ile yaşanan bir başka sorun ise kirli olan nehrin çevredeki vatandaşlara rahatsızlık vermesi. Vatandaşlar özellikle yaz aylarında sivrisinek ve kötü kokudan şikâyet ediyor. Bunun yanında nehir için alınan tekneler de park halinde çürümeye terk edilmiş durumda.

KÖTÜ KOKUDAN DURULMUYOR



Hatay'ın Defne ilçesi, 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'de CHP'nin en çok oy aldığı ilçe olmuştu. Bunun nedenlerinden biri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kamuoyu önünde defalarca kez buradaki atık su arıtma tesisinin taşınacağını vadetmesiydi. Ancak 2021 yılında hâlâ aynı sorun devam ediyor. Defne'de yaşayan vatandaşlar, "Artık biz de mahallelerimizde temiz hava solumak istiyoruz!" diyerek haklı isteklerini dile getiriyor.