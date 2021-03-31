İBB önünde kentsel dönüşüm protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde verdiği sözü tutmadığını belirten kentsel dönüşüm mağdurları, Saraçhane'de protesto gösterisi düzenledi. Vatandaşlar, İmamoğlu sözünü yerine getirene kadar, belirli günlerde aynı noktada nöbet tutacaklarını söylediler. Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İBB ve KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm sürecinde kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığı gerekçesiyle İBB'nin karşısında bulunan parkta toplandı. Mahalle sakinlerine, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beykoz'dan gelen vatandaşlar da destek verdi. "Deprem bahane rant şahane", "Yaşanabilir bir ev için nöbetteyiz" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, "Hak hukuk adalet", "Sözüne sahip çık İmamoğlu" sloganları attı. Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığını iddia ederek, "Evlerimizi başta söz verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek istememiz halinde ise fahiş maliyet bedelleri çıkarıldı" dedi. KİPTAŞ'ın sözleşmesini kabul etmeyen vatandaşlara, deprem güvenliği gerekçesiyle kentsel hizmetlerin kesileceği yönünde mesajlar atıldığını belirten Türkoğlu, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Adaletli olmaması halinde dönüşümü kendilerinin yapmak istediğini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu: "Adaletli bir dönüşüm istiyoruz. Yerel seçimler öncesi Sayın İmamoğlu, bizlerle bir araya gelerek kentsel dönüşümü uzlaşı ile yapacaklarının sözünü vermişti. Bugün tüm çabamıza karşın bizlerle görüşmüyor. Taleplerimizi görmezden gelerek rantçı projelerini sürdürmek isteyenler bizleri kolayca gözlerden uzaklaştıramayacaklar." Türkoğlu, sorunları çözülünceye kadar her gün bir grup vatandaşın belediye karşısındaki alanda "Kentsel Dönüşümde Adalet Nöbeti" tutacağını kaydetti.