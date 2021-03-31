İmamoğlu’nun İBB’den haberi yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı, dün akşam özel bir televizyon kanalında gazetecilerin konuğu oldu. Gazetecilere "Bir insan bilerek yalan söyler mi yahu?" diyen İBB Başkanı, AK Parti dönemini kastederek "İstanbul'a 8-9 yıldır bir tane bile yeni otobüs alınmamış. Otobüslerin çoğu yaşlı" diyerek kendisiyle çelişti.

ÇOĞU YERLİ ÜRETİM 2 BİNE YAKIN YENİ OTOBÜS ALINDI

İBB Başkanı'nın iddialarını, kendi döneminde yayınlanan 2019 yılı İETT Faaliyet Raporu yalanladı. İBB Başkanın imzasıyla İBB Meclisi'nde okunup onaylanan söz konusu rapora göre, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında çoğu yerli üretim olan 2 bine yakın sıfır otobüs alındığı ortaya çıktı.

OTOBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 15'TEN 5'E DÜŞÜRÜLDÜ

Otobüs alımlarıyla ilgili raporda ise şu ifadelere yer verildiği görüldü: "2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı otobüs alınmıştır. 2007 yılında 50 adet çift katlı ve 94 adet solo/körüklü otobüs alımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında bin 440 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet ve 2017 yılında 375 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. Eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosu bin 462 adet olmuştur. 603 adet Metrobüs'ün de ilave edilmesiyle İETT'nin toplam filosu 3 bin 65 adete yükseltilmiştir. AK Parti döneminin öncesinde İstanbul'da otobüslerin yaş ortalamasının 15 olduğu belirtilen raporda AK Parti döneminde alınan yeni otobüslerle İETT otobüslerinin yaş ortalaması 5,13'e düştüğü belirtildi. Bu özelliğiyle de İETT'nin, Avrupa'nın en genç ve modern filosu unvanına sahip olduğu yer aldı. İBB Başkanı'nın son 2 yılda toplu ulaşım adına yaptığı icraat ise erguvan ve turkuaz renkli otobüslerin sarıya boyanması için 16 milyon TL'lik ihale yapmak oldu.

KABAKTEPE: "AJANSIN YALAN GEMİSİ BATIYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuyla ilgili "İBB Başkanı diyor ki: "8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.' Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: 'AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.' Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor" ifadelerine yer verdi.