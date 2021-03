Kağıthane Belediyesi 58 projeden 30’unu gerçekleştirdi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu özel bir davette kamuoyuyla paylaştı. Seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden 30'unu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin, geri kalan 3 yıllık görev süresinde daha çok çalışarak 50 milyonluk yatırım ile 100 bin nüfusa değer katacaklarını ifade etti.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu '2 Yıllık Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden 30'unu gerçekleştirdiklerini belirten Öztekin, geri kalan 3 yıllık görev süresinde daha çok çalışarak Kağıthane'nin değerine değer katacaklarını ifade etti. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davet renkli görüntülere de sahne oldu. Misafirlere uygulamaya geçen her bir belediye hizmeti hazırlanan ünitelerde sergilenerek tanıtıldı.



100 BİN NÜFUSU İLGİLENDİREN 50 MİLYONLUK PROJE



Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yakın bir zamanda 100 bin nüfusu ilgilendiren Gültepe arkasındaki 5 mahallemizi kapsayan kapalı pazar evi otopark projemiz var. Yaklaşık 50 milyonluk bir proje. Bunun geçtiğimiz ocak ayında ihalesini yaptık. Şubat ayı içerisinde çalışmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl sonu orada 450 araçlık otopark, pazar yeri ve spor merkezimizle beraber bölgeye hizmet etmiş olacağız. En yakın zamanda bu projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.



"İLÇEMİZİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ"



Öztekin, "Yaptığımız projelere vatandaşlarımızın tepkisi çok olumlu. Mesela 'Maharetli Eller Çarşısı' kadınlar için çok değerli ve ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Uzay evi projesini hayata geçirdik, gençlerimiz için stüdyonuz bizden projesini hayata geçirdik. Binlerce ağaç diktik. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç dikmeye devam ediyoruz. Buna benzer yüzlerce projeyi de hayata geçirmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tematik caddelerimizi de hayata geçirdik. Kapalı Pazar ve otoparklar yapmaya devam ediyoruz. Böylece ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz" diye konuştu.



58 PROJEDEN 30'U HAYATA GEÇİRİLDİ



Başkan Öztekin'in 2 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği projelerden bazıları şöyle sıralandı: "Kağıthane yeni meydanına kavuştu. Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. Her Bebeğe Bir Ağaç projesi hayata geçirildi. Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Maharetli Eller Çarşısı hizmete girdi. İş arayanlar için İstihdam Hizmet Noktası projesi hayata geçirildi. 3 adet Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açıldı. Sosyal medyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençler için stüdyo kuruldu. Yaşlıların istifade edebileceği, özellikle demans ve alzheimer hastası olan vatandaşların da vakit geçirebileceği, Yaşlılar İçin Gündüz Hizmet Merkezi kuruldu. Çocuklar için Uzay Evi kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda, temizlik ve giyim ürünlerini barındıran Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi hizmete açıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete girdi. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi açıldı. Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Can Dostlar Ofisi hizmete açılıyor. Sporcuhane projesi kapsamında; karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcular Kâğıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖVDÜĞÜ MEYDAN DÜZENLENDİ



Başkan Öztekin'in konuşmasından öne çıkan projeler ise şöyle; Kağıthane yeni meydanına kavuştu Kağıthane Meydanı uzun yıllar metruk bir halde kaldı. Meydan araçların gelişi güzel park ettiği, toz topraklı bir alanken, Kağıthane Belediyesi'nin çalışmaları sonucu bugün adeta bir botanik bahçeye dönüştürüldü. İlçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluşturuldu.



TARİHİ ESERLER İHYA EDİLİYOR



İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Sultan Abdülaziz'in emaneti Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra Kağıthane Belediyesi tarafından restore edildi. Özüne sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mekan; sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere İstanbulluların hizmetine sunuldu. Sadabad'daki bir diğer tarihi eser olan Su Sarnıcı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Osmanlı Dönemi'nde şehrin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, görevi dışında bir dönem askerlere ekmek dağıtım yeri olarak da kullanılıyordu. Taş yapı olan ve iç duvarları suyu sızdırmayacak şekilde inşa edilen 300 yıllık Sarnıç, aslına sadık kalınarak gün yüzüne çıkartıldı.