Kağıthane’de 2 yılda onlarca proje hizmete sunuldu

Seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden 30'unu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin, geri kalan 3 yıllık görev süresinde daha çok çalışarak Kağıthane'nin değerine değer katacaklarını ifade etti. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davet renkli görüntülere de sahne oldu. Misafirlere her bir belediye hizmeti özel hazırlanan ünitelerde teatral şekilde tanıtıldı. Başkan Öztekin'in konuşmasından öne çıkan projeler ise şöyle:

YENİ MEYDANINA KAVUŞTU

Kağıthane Meydanı uzun yıllar metruk bir halde kaldı. Meydan araçların gelişi güzel parkettiği, toz topraklı bir alanken, Kağıthane Belediyesi'nin çalışmaları sonucu bugün adeta bir botanik bahçeye dönüştürüldü. İlçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluşturuldu.

TARİHİ ESERLER İHYA EDİLİYOR

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Sultan Abdülaziz'in emaneti Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra Kağıthane Belediyesi tarafından restore edildi. Özüne sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mekan; sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere İstanbulluların hizmetine sunuldu. Sadabad'daki bir diğer tarihi eser olan Su Sarnıcı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Osmanlı Dönemi'nde şehrin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, görevi dışında bir dönem askerlere ekmek dağıtım yeri olarak da kullanılıyordu. Taş yapı olan ve iç duvarları suyu sızdırmayacak şekilde inşa edilen 300 yıllık Sarnıç, aslına sadık kalınarak gün yüzüne çıkartıldı.

HER BEBEĞE BİR AĞAÇ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarınlara daha yeşil bir şehir miras bırakmak amacıyla 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesini hayata geçirdi. Kağıthane'de 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebek adına ücretsiz ağaç dikiliyor. Yanı sıra belediye, Hatay'da meydana gelen orman yangınının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için fidan desteğinde bulundu. Kağıthane Belediyesi, Başkan Mevlüt Öztekin yönetiminde 2 yılda 12 bin 700 ağaç dikimi gerçekleştirdi.

KADINLARA İŞ YERİ AÇILDI

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 525 kadına gelir sağlıyor. Kağıthaneli kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini, belediyenin kendileri için açmış olduğu mağazada satma imkanı buluyor. Kadınlar ürünlerini alışveriş merkezinde bulunan bu mağazaya getirip teslim ediyor. Ürünler belediyenin istihdam ettiği uzman satış personeli tarafından müşterilere sunuluyor. Kadınlar belediyeye kira ya da başka bir ücret ödemeden evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini satabiliyorlar.



İSTİHDAM HİZMET NOKTASI İLE İŞ VE İŞÇİ BULMAK ÇOK KOLAY



İstihdam Hizmet Noktası İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiriyor. Firma sahipleri ihtiyaç duydukları personel bilgisini, iş arayanlarsa çalışabilecekleri sektör bilgisini; Kağıthane Belediyesi'ne bağlı İstihdam Hizmet Noktası'na bildiriyor. Burada belediyece görevlendirilen uzman insan kaynakları personelleri, iş arayan vatandaşlarla ön görüşme yaptıktan sonra pozisyonlarına uygun işçi arayan firmalara yönlendiriyor. Bu sayede vatandaşlar iş veya işçi arayarak zaman ve efor kaybetmemiş oluyor.

3 ADET MİLLET KIRAATHANESİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Kağıthane'nin Emniyetevleri Mahallesi'ne açılan Millet Kıraathanesi, kütüphanesinde bulunan binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde 10 bine yakın kitabı barındırıyor. Her yaştan vatandaşın faydalandığı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Çocuk Kütüphanesi'nde ise macera, hikâye, eğlence, bilgi ve bilim dolu tam 3 bin kitap, çeşitli oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Çocuklar burada ayrıca akıllı tahta desteğiyle ders çalışabiliyor ve tematik kitap okuma bölümlerinde hayal dünyalarını geliştirebiliyorlar. Kağıthane Belediyesi 2 millet kıraathanesini de hizmete açmayı planlıyor. Hamidiye ve Sultan Selim mahallelerinde yapımı devam eden millet kıraathaneleri özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak.

GENÇLERE SOSYAL MEDYA STÜDYOSU

Sosyal medyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençler için Kağıthane Belediyesi stüdyo kurdu. Vlogger ve Youtuberlar bu stüdyolarda dijital platformları için içeriklerini üretebiliyor. Üstelik kamera, mikrofon, ışık, dekor, kayıt, montaj; kısacası prodüksiyon araç ve gereçleri konusunda da gençlere destek olunuyor.

YAŞLILAR İÇİN GÜNDÜZ HİZMET MERKEZİ

Kağıthane'de yaşlıların istifade edebileceği, özellikle demans ve alzheimer hastası olan vatandaşların da vakit geçirebileceği, yeni bir hizmet noktası kuruldu. Proje böylece yaşlılara bakan aile fertlerini biraz olsun rahatlatacak, yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacak.

ÇOCUKLAR UZAYI KEŞFEDİYOR

Kağıthane Belediyesi'nin Uzay Evi'nde; çocuklara astronot kıyafetleri giydirilerek; Ay'a iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulaması deneyimlendiriliyor. Soru cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle çocuklar uzayı keşfediyor.

HEM SÜPER HEM DE SOSYAL MARKET

Kâğıthane'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda, temizlik ve giyim ürünlerini barındıran Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi hizmete açıldı. Burada dar gelirli vatandaşlar ihtiyacı ölçüsünde dilediği ürüne ücretsiz şekilde sahip olabiliyor.

SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN YEDAM

Kağıthane Belediyesi Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni kurdu. YEDAM adındaki bu merkezde tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili bağımlılık sorunları yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlanarak; yeniden sağlıklı bir hayata kazandırılmaları için yardımcı olunuyor.



ENGELLİLER UNUTULMADI

Okul eğitimi bitmiş engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık üreterek hem topluma hem de engelli ailelerine destek olmak üzere Kâğıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi hizmete hazır.

CAN DOSTLARA ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİ

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Can Dostlar Ofisi hizmete açılıyor. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak. Yaklaşık 5 bin m2'lik alandan oluşan merkezin 3.300 m2'lik açık alanında sokak hayvanları İçin rehabilitasyon çalışmaları yapılacak.

2 YENİ MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR

Kâğıthane Merkez ve Hamidiye mahallelerinde 2 ayrı Millet Bahçesi'nin inşa çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kâğıthane Belediyesi iş birliği ile devam ediyor. Mekanlar şehrin yeni eğlence ve dinlence yerleri olacak.

TOKYO OLİMPİYATLARINA HAZIRLANIYOR

Sporcuhane projesi kapsamında; karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcular Kâğıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak. Belediyeye bağlı spor okullarında ise 22 farklı branşta 20 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi verildi. İlçedeki 60'a yakın amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi yardımlar ve ulaşım desteği sağlandı. Kağıthane'deki tüm stad ve spor alanları da baştan sona yenilendi.

KORONAVİRÜSLE DÖRT KOLDAN MÜCADELE

Kağıthane Belediyesi temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal destek anlamında koronavirüsle dört koldan mücadele ediyor. Bugüne kadar vatandaşlara ücretsiz olarak 5 milyon 200 bin maske, 540 bin kolonya ve dezenfektan, 80 bin gıda kolisi ulaştırıldı ve 1.200 aileye de aş evinden günde 2 öğün sıcak yemek götürülüyor. Kağıthane'de 65 yaş üzeri güngörmüşleri ve karantinada olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda kendilerine destek olunuyor. Temizlik-Maske-Mesafe denetimleri devam eden ilçede 20 binin üzerinde ev ve işyeri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Her gün düzenli olarak da sokak ve caddelerin temizlik ve dezenfektesi yapılıyor. Kağıthane Belediyesi, ilçede tam kapalı esnaflara destek paketi açıkladı. Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine belediye tarafından 1.000 TL'lik destekte bulunuluyor.

'PANDEMİ BİZİ HİZMET ÜRETMEKTEN ALIKOYMADI'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mevcut ve yeni dönem projeleri ile ilgili; ''Vatandaşlarımızın sevgisi ve güveni sayesinde göreve gelişimizin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte pandemi ile de etkin bir mücadele sergiledik. Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı. Vatandaşlarımıza göreve gelmeden önce 53 projenin sözünü vermiştik ve şimdiden bu projelerimizin %70'ini hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakan ve milletvekillerimize; ilçemiz için desteklerinden ötürü Kağıthaneliler adına şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.