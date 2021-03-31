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Giriş Tarihi: 31.3.2021

O hâkim hakkında HSK’dan inceleme

HALİT TURAN HALİT TURAN
O hâkim hakkında HSK’dan inceleme
Hakımler ve Savcılar Kurulu (HSK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında mağdur olduğu davada beyanının alınması için gelmemesi halinde zorla getirilme kararı veren Sakarya Hendek İlçe Adliyesi'nde görevli Hâkim Murat Akyol hakkında inceleme başlattı. Bahçeli'ye Twitter üzerinden yapılan bir hakaret sebebiyle Sakarya Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Hâkim Akyol, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak Bahçeli'nin beyanının alınmasını, gelmediği takdirde zorla getirilmesini istemişti. Bahçeli'nin duruşmaya katılma zorunluluğu olmağı halde zorla getirilme kararında ısrar eden Akyol hakkında inceleme başlatıldı. HSK müfettiş görevlendirdi.
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O hâkim hakkında HSK’dan inceleme
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