Oksijen tüpüyle doktora saldırmıştı! Aldığı ceza ortaya çıktı!



KIRDIĞI CAMA 650 TL ÖDEMİŞ



Hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İhsan Aydın, karar duruşmasında son kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmadaki mütalaada aleyhine olan hususları reddeden Aydın, suç işleme kastı olmadığını savunarak beraatini talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen müşteki taraf avukatı İbrahim Alp Ünlü ise tutuksuz sanık Aydın'ın, iddianamede yer alan tüm suç maddelerince cezalandırılmasını isteyerek, olayda hastanede kırılan cam için ödeme yapıldığına dikkati çekti. Avukat Ünlü, "Sanık tarafından bu camın kırılmasına ilişkin olarak kuruma 650 TL ödeme yapılmıştır. Madem olayı kabul etmiyorlardı, bu ödemeyi neden yaptılar. Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Bunun üzerine söz alan İhsan Aydın, davada ceza alma ihtimaline karşın, indirim yapılması amacıyla zararı karşıladığını savundu.