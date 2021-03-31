Son dakika: Aşılamada yeni dönem... Vatandaşlar istediği aşıyı yaptırabilecek

NİSANDA 4,5 MİLYON DOZ OLACAK

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı, nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

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