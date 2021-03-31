Türk tipi başkanlığa sahip çıkacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP'nin stratejik hedeflerini açıkladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:MHP olarak 2023 ve diğer 10 yıllık planlarımızdaki amacımız, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Yeni bir anayasa hazırlığı 2. stratejik hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası 3. stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilesiye kadar mücadeleye destek vermek 4. stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir. Cumhur İttifakı'nın munzam ve muazzam varlığıyla Türkiye'mize sahip çıkacağız.Lozan'dan önceki son durak Sevr, son ders ise Çanakkale Savaşları'dır. Çanakkale ile başarılamayan, ancak Sevr ile yapılmak istenen, Türk milleti için ayrılıştır, bölünüştür, parçalanıştır, yok oluştur. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den def edilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Lozan Anlaşması, bin yıllık vatan toprağımız olan Anadolu'nun nihai senedi olmuş, Türk milleti sınırları ve milli kimliği ile ilgili son sözünü o tarihlerde söylemiştir.Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek, bahse konu feshin arkasından feci sonuçların doğacağını iddia etmek cehalet olduğu kadar bilinçli bir saptırmadır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu kapsamda tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir. CHP yönetimi, parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak kasten suyu bulandırmaktadır.Milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP, konu HDP oldu mu, sıra egemenlik haklarımıza ve terörle mücadeleye geldi mi kahredici bir üslup takınmaktadır. Dokundurmam dediğin HDP, kuklası olduğu PKK'yla vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı? Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'ye dokundurmam. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'nin yanlışı olursa söyleriz. Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP'yle süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin yanlışı olursa söyleriz ifadesi tam bir hezeyan, tam bir aymazlık, tam bir sefillik örneğidir. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek sen mi görmedin?