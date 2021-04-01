2.8 milyon doz BionTech aşısı işte bu depolarda

Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının verilmesine devam edilecek. Sağılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşıların, Sağlık Bakanlığı depolarında özel odalarda -80 derecede muhafaza edildiği belirtildi. Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illere sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşının, rutin aşı hazırlık aşamalarından biraz farklı olduğunu belirterek, "Son bir ay içinde iki kez canlı olarak kullanıcılara eğitimler verdik" dedi.