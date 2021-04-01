Başkan Zorluoğlu çarşı mahallesi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Altyapı çalışmalarını da denetleyen Başkan Zorluoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Görmüş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

KALİTELİ VE TİTİZ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Çarşı Mahallesi Semerciler Caddesi boyunca yürütülen çalışmaları yerinde gören Başkan Zorluoğlu, "Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına başlattığımız altyapı çalışmamızı hızla sürdürüyoruz. Çok kaliteli ve titiz bir çalışma yapılıyor. Bu kısım tamamlandığında esnafımız ve vatandaşımız artık yağmur yağdığında mağdur olmayacaklar. Görev süremiz içerisinde insanlarımızın kokudan, sinekten ve su baskınından şikayet etmeyeceği bir altyapıyı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

6 AYRI BÖLGEDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Halihazırda Meydan bölgesi ile Çarşı, Beşirli, Konaklar, Kalkınma ve Pelitli Mahallesi olmak üzere 6 ayrı bölgede altyapı çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek, Meydan bölgemizi içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, fiber optik ve doğal gaz hatlarına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

SİZLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Çarşı Mahallesi esnafı Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan çalışmalar çok kaliteli görünüyor. Ekipleriniz sürekli olarak denetim gerçekleştiriyor. 50 yıldır kazma vurulmayan yerlere el attınız. Tüm bu çalışmalarınız nedeniyle sizlere yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Araçların gelişigüzel park etmesinden de dert yanan mahalle esnafı, Başkan Zorluoğlu'ndan çözüm talebinde bulundu. Esnafı dinleyen Başkan Zorluoğlu, trafik sorununu mutlaka ele alacaklarını ve gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.