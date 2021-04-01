Kurumsal iş birliğini yansıtan çevrim içi Otizm Zirvesi'nde sağlık, tıbbi değerlendirme süreçleri, yetersizliği olan bireylere sunulan hizmetler, istihdam ve mesleki çalışmalara dair de önde gelen isimler bir araya gelecek. Ayrıca alanında uzman akademisyenler birlikte otizmde ileriye yönelik araştırmalar da ele alınarak akademiden sahaya yansımalar üzerinde durulacak. İki güne yayılan zirve aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonunda özel eğitimin niçin önemli bir yer tuttuğunu daha somut bir çerçevede görme imkânı sunacak. Zirve hakkında bilgi veren İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı otizm konusunda anlamlı bir farkındalık oluşturmak için burada bulunduklarını aktararak, hep birlikte duyarlılık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığı fırsat adaleti anlayışının yansıması olarak otizmli çocuklar ve ailelerle yeni bir umuda, sevgiye ve iyiliğe hep beraber yürümenin ancak kurumsal iş birliği ile gerçekleşebileceğini anlatan Yazıcı "Otizmli bireylere gerekli imkânları sunduğumuzda neleri başarabildiklerini biliyoruz. Unutmamak gerekir ki çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitimciler olarak çocuklarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız. Cuma ve Cumartesi günleri ev sahipliği yapacağımız zirveyle umutlu bir geleceği birlikte inşa etmenin önemini bir kere daha ortaya koyacağız. Herkesin dikkatini otizmli bireylerle ilgili yapılan çalışmalara çekmekle kalmayacak onların daha iyi eğitim almaları için yapılması gerekenleri de gündeme taşıyacak. Ama önce bizler otizmi baş edilmez olarak görmeyeceğiz. Sevgiyle ve eğitimle adım adım çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için katkı sunmayı millet ödevimiz eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

HİZMETLER, DESTEKLER VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Erken çocukluktan yetişkinliğe tarama ve tanılamada yaşananlar çerçevesinde İstanbul İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gökçeoğlu hazırlanan ve değerlendirme süreçlerinde etkili olan Çocuklar İçin Engelli Sağlık Raporu'nu anlatacak.

Sunulan hizmetler, ailelere yapılan destekler ve farkındalık çalışmalarıyla öne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bu zirvedeki yerimi alacak. İl Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Kök ilimizdeki çalışmalara dikkat çekecek. Eğitim hizmetleri ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Cemal Özdemir de Bakanlıkta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verecek. Zirvenin açılışını gerçekleştirecek olan İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise otizm farkındalığı bağlamında ilimizde yapılan çalışmalara değinecek.

Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları yanından yetişkin bireyler için yeni çözümler üretmenin önemini ortaya koyan İŞKUR İş ve Meslek Daire Başkanı Sinan Temur ise otizm spektrum bozukluğu olan genç ve yetişkinlerle yapılan çalışmalar üzerinde duracak. Destekli istihdam ve gelecekte yapılacakla değinerek farkındalığın öneminin altını çizecektir.

ERKEN ÇOCUKLUKTAN ERGENLİĞE

Yeşilay başkanlığının yanında aynı zamanda çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olan Prof. Dr. Mücahit Öztürk asperger bozukluğu tanısını anlatacak. Prof. Dr. İbrahim H. Diken ise otizm spektrum bozukluğunda ilişki temelli uygulamaları masaya yatıracak. Zirvede otizmin her boyutu ele alınacağından Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes erken çocukluktan ergenliğe dek genel klinik özellikler ve eşlik eden davranışsal sorunlara dikkat çekecek. Prof. Dr. Selda Özdemir ise otizm spektrum bozukluğunda erken riskler, erken belirtileri ele alacak.Doç. Dr. Seray Olcay otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal becerilerin öğretimini, Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu ise otizm spektrum bozukluğu ve duyu bütünlemeyi anlatacak.

Otizmde bağlantısal beyin ağ organizasyonu ve kanıt-temelli müzik terapiyi Prof. Dr. Şükrü Torun anlatırken, otizmde kanıt temelli eğitimi ise Prof. Dr. Binyamin Birkan sunacak. Çocukları toplumdan dışlamadan özel eğitimle destelemenin öneminden hareketle Avukat Işıl Bağatur otizm ve özel eğitim bağlamında haklar ile yükümlülükleri, Doç. Dr. Ümit Işık ise otizmde eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve ilaç tedavisini anlatacaklar. Otizm Zirvesi Özel Eğitim Akademisi koordinatörü Seda Karakaşoğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.