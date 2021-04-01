Tartışma yaratan takas yargıya taşındı

Gaziemir Belediye Meclisinin Cumhur İttifakı Üyeleri belediyeye ait fidanlığın değerinin Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazdan daha fazla olduğunu belirtip yapılan trampa işleminin her açıdan sakat olduğunu öne sürdü. Takasa olanak tanıyan meclis kararını Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri olarak yargıya taşıdıklarını belirten AK Partili Uğur İnan Atmaca ile MHP'li Selahattin Şahin yaptıkları ortak açıklamada; "Böyle bir trampanın yapılması Gaziemir halkının çıkarlarına aykırıdır. Böyle bir şeye göz yummamız mümkün değil." dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Gaziemir Belediyesi, meclis kararı ile Buca İnönü Mahallesinde kendisine ait yüz milyonlarca lira değerindeki fidanlığı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gaziemir Atıf bey mahallesindeki taşınmazla takas etme kararı aldı. Gaziemir Belediyesi'ne ait fidanlığın değerinin büyükşehir belediyesine ait taşınmazdan çok daha fazla olduğunu öne süren Cumhur ittifakı meclis üyeleri gündem maddesi mecliste görüşülürken karara itiraz etti. Cumhur ittifakı üyelerinin büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında imzalanacak takas protokolüne 'İleride bu gayrimenkul üzerinde plan değişikliği yapılması ve rant artışı olması durumunda protokolün iptal edilmesi veya elde edilecek ranttan Gaziemir Belediyesinin de pay alması' yönünde madde eklenmesine ilişkin önerisi de CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edildi. Önerge geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Meclisinde de oy çokluğu ile kabul edildi.

YARGIYA TAŞINDI

Yaşanan şok gelişme üzerine Cumhur ittifakına mensup Gaziemir Belediye Meclis üyeleri takasa olanak tanıyan meclis kararını yargıya taşıdı. İzmir 3. İdare Mahkemesine söz konusu meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle başvuruda bulunuldu. AK Parti Grup Başkan vekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin yaptıkları ortak açıklamada, Buca Belediyesi sınırları içinde bulunan Gaziemir Belediyesine ait fidanlığın değerinin takas edilmek istenen taşınmazdan kat be kat daha fazla olduğunu iddia etti.

HER AÇIDAN SAKAT

Söz konusu trampanın her açıdan sakat olduğunu öne süren Atmaca ve Şahin; "İlçe belediyesine ait söz konusu taşınmaz 2020 yılı içinde Cumhur ittifakı üyelerinin tüm itirazlarına rağmen Gaziemir Belediyesi Şirketi Seydaş A.Ş'ye ayni sermaye olarak devredildi. En son Büyükşehir Belediyesi ile trampa yapılmak üzere yine Cumhur İttifakının muhalefetine rağmen hem ilçe hem de büyükşehir meclisinde oy çokluğu ile onay aldı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak yapılacak protokole şerh koymak istedik. İleride bu gayrimenkul üzerinde plan değişikliği yapılması ve rant artışı olması durumunda protokolün iptal edilmesi veya elde edilecek ranttan Gaziemir Belediyesinin de pay alması yönünde protokole madde eklenmesini talep ettik. Fakat CHP'li meclis üyeleri bu teklifi reddetti."

DEĞERLERİ EŞİT DEĞİL

Yapılan gayrimenkul değerlemelerinde trampa konusu gayrimenkul ve yapılacak binaların ekonomik değerlerinin birbirine denk olarak gösterildiğini belirten Atmaca ve Şahin; "Ancak bu mümkün değildir. İmar planı değişikliği yapılarak fidanlığın yapılaşmaya açılması durumunda Buca'daki gayrimenkulün değeri paha biçilemez duruma gelecektir. 27 bin 824 m2 olan arsa, 1,60 emsal alması durumunda yaklaşık 55 bin ila 60 bin metrekare arasında inşaat alanına sahip olacaktır. Bu alana yaklaşık 500 konut yapılabilecektir. Kat karşılığı verilmesi durumunda % 50 ile 250 konut elde edilecektir. Tanesi 1 milyon liradan yaklaşık 250 milyon lira değer ortaya çıkacaktır. Görüldüğü üzere Büyükşehir'in yapacağı binaların kaç metrekare olduğu toplam maliyeti ve özellikleri dahi belli değilken böyle bir trampanın yapılması Gaziemir Halkının çıkarlarına aykırıdır. Ayrıca Büyükşehir'in bina yapacağı arsaların mülkiyet problemleri bulunmaktadır. Mülkiyet problemi olan arsalar üzerine ne ihale yapılabilir ne de inşaat. Bu yüzden yapılan bu trampa işlemi her açıdan sakattır. Tüm bu sebeplerle Gaziemir halkının menfaatlerini korumak amacıyla konu Cumhur ittifakı meclis üyeleri olarak yargıya taşınmıştır." İfadelerine yer verildi.