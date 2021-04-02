AK Parti’den CHP’ye 1 Nisan şakası: Önce heykeller, sonra gerçekler

AK Parti, resmi Twitter hesabından dün yayınladığı video ile hem vatandaşlara hem CHP'ye 1 Nisan şakası yaptı. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "1 Nisan" etiketiyle "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" mesajıyla başlayan bir video yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sosyal medyadan paylaştığı videonun ilk bölümünde CHP'li belediyelerin yaptığı heykel açılışlarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun restorasyonu yapılan 3. Ahmed Çeşmesi önündeki görüntülerine yer veriliyor. "Heykel tek bildikleri bu" yazının yer aldığı görüntülerde, açılışı yapılan bir eşek heykeli de yer alıyor. Bu görüntülerin ardından ise "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" ifadesinin kullanıldığı videoda, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen projelerin görsellerine yer veriliyor. Video, ABD'li rock grubu Jefferson Airplane'in söylediği 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde İstanbul Havalimanı, Marmaray, şehir hastaneleri, yerli üretim askeri araçlar ve barajların bulunduğu görüntülerle devam ediyor. Video, Ayasofya-i Kebir Camii ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülümsediği bir fotoğrafla sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da paylaştığı 1 Nisan şakası videosu büyük beğeni topladı.