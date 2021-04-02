Çeşme Belediyesi’nden sokak müzisyenlerine izin yok!

23 yıllık müzisyenler Hakan İspir (42) ile Hulusi Eyüpoğlu (41) pandemi sürecinde eğlence mekanları kapalı olduğu için evlerine ekmek götürebilmek amacıyla sokakta müzik yapmaya karar verdi. İspir ve Eyüpoğlu müzik aletlerini alarak Çeşme Çarşısı'na gitti ve yol üzerine cihazlarını kurdu. Müziğe başlamadan önce son hazırlıklarını tamamlayan İspir ile Eyüpoğlu'nun yanına Çeşme Belediyesi zabıtaları geldi. Müzisyenler zabıtalara izin belgelerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları sokak sanatçısı kartlarını gösterdi. Zabıtalar izin belgesine ve kartlara rağmen, 'Pandemi sürecinde müzik yapmadan önce Çeşme Belediyesi'nden izin almanız gerekiyor' dedi. Bunun üzerine cihazlarını toplayıp Çeşme Belediyesi'ne giden iki müzisyen dilekçe yazdı, kartlarının fotokopilerini verdi ve belediyeden izin talep etti. Belediye yetkilileri de, 'Dilekçenizi ve belgelerinizi zabıta müdürlüğüne yönlendiriyoruz' diyerek zabıtaya başvuru yapmalarını istedi. Ardından zabıta müdürlüğüne giden müzisyenler orada da benzer bir yanıtla karşı karşıya kaldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 'Bizim maalesef böyle bir yetkimiz yok' diyerek sokak sanatçılarının müzik yapmasına izin vermedi.



ÇALIŞMA İMKANIM OLSA NEDEN SOKAĞA ÇIKAYIM?



23 yıllık müzisyen Hasan İspir (41), "Kültür Bakanlığı'ndan iznimiz var. Ayrıca İzmr Büyükşehir Belediyesi'nden onaylı sokak sanatçısı kartımız var. Çeşme Çarşısı'nda müzik yapmak için aletlerimizi kurduk. Ancak zabıta geldi ve Çeşme Belediyesi'ne gidip izin almamız gerektiğini söyledi. Belediyeye gidip izin yazımızı yazdık ve kartlarımızın fotokopilerini de verdik. Çeşme Belediyesi'nden bizi zabıtaya yönlerdiler. Belgelerimizi de zabıtaya gönderdiklerini ifade ettiler. Biz de Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne geçtik. Zabıtaya gidip dilekçe yazdığımızı söyledik. Zabıta bize, 'Bizim maalesef böyle bir iznimiz yok. 3 kişinin yan yana bile yürüyemediği ortamda siz de sokakta müzik yapamazsınız. Pandemiden dolayı böyle.' dediler.Benim İzmir'de çalışmadığım mekan kalmadı. 23 sene boyunca sahne aldım. Şu an mekanlarda çalışma şansım olmadığı için ekmeğimizi sokaklarda arıyoruz. Çalışma imkanım olsa neden sokağa çıkayım?" dedi.



KENT MERKEZİNDE BÖYLE BİR ENGELLE KARŞILAŞMADIK



İzmir kent merkezinde böyle bir engelle karşılaşmadıklarını söyleyen İspir, "Kent merkezinde çok fazla müzik yapan olduğu için biraz daha dışarı açılalım istedik. Haddimizi aşmadan müzik yapmanın derdindeyiz. Mekanlarımız 1 yıldır kapalı. Zor durumdayız. Evim kira. Masraflarım var. 10-15 bin liralık cihazlarla sokağa müzik yapmaya çıkıyorum" dedi. Zabıta'ya İzmir'de sokakta hiçbir engelle karşılaşmadan müzik yaptıklarını söylediğini anlatan İspir, "Zabıta bana, 'Orası İzmir. Burası Çeşme' dedi. Çeşme'nin İzmir'den ne farkı var. İzmir'in bir ilçesi. Ben Ariziona'dan mı geliyorum? Bizim gibi sokak sanatçıları ile uğraşacaklarına gitsinler çarpık yapılaşmalarla uğraşsınlar. Seyyar satıcılarla uğraşsınlar. Ben dilenci değilim. Hırsızlık mı yapalım? İnsanlar bir şarkı duyunca mutlu oluyorlar. Gitar ve keman eşliğinde müzik yapacaktık" diye konuştu.