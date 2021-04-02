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Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin 'EOKA' provokasyonuna sert tepki!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 20:04 Son Güncelleme: 2.4.2021 21:13

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin 'EOKA' provokasyonuna sert tepki!

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin 'EOKA' provokasyonuna sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü anma törenleriyle kutlamasının ve anısına pul bastırmasının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetin devam ettiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü, anma töreniyle kutladığı belirtilerek, "EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür." denildi.

İNSANLIK DIŞI KATLİAMLAR
Açıklamada, bu örgütün, Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 arasında insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

AYNI ZİHNİYET DEVAM EDİYOR
İnsanlık dışı katliamların acısının halen hafızalarda olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

KIBRIS TÜRKLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ
Açıklamada Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Kıbrıs Türklerinin, güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin 'EOKA' provokasyonuna sert tepki!
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