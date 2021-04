Süveyş’e ikinci kanal projesi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak kanalın kapanmasına yol açan Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin yaşattığı krizin ardından bölgede ikinci bir kanal açılması yönünde arayışlar başladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtiliyor. BM yetkililerinin yeni kanalın Akabe Körfezi'nde açılması olasılığını incelediği kaydedildi.Daha önce BM adına bu konuda fizibilite çalışması yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, "2'nci Süveyş"in beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı. Çalışmayı yürüten ekipten Iver Shovel, "Süveyş Kanalı'nda kazı çalışmalarının başladığı 1850'lerden bu yana teknoloji önemli ölçüde değişti" dedi. Shovel, "Yeni kanalla ilgili sorun, buraya su verilmesiyle Akdeniz'deki su seviyelerinin hafif şekilde düşmesi, daha geniş ve uzun sahillerin ortaya çıkması olasılığı" diye konuştu.BM'nin incelediği diğer bir olasılık da Kızıldeniz'i Nil'e bağlayan antik Firavunlar Kanalı'nın yeniden canlandırılması. Pers İmparatoru 1. Darius döneminde açılan kanal 769 yılında kapanmıştı. Bölgede su yönetimi alanında fizibilite çalışmaları yürüten Mo Sez adlı bir uzman, bu olasılık için "Heyecan verici bir öneri" dedi. Ancak uzmanlar Nil Nehri'nin Ever Given gibi 20 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip dev gemilerin geçişi için uygun olmayacağını söylüyor.