Tartışılan oylama iptal edildi

CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, önceki gün Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi sırasında içtüzüğe aykırı bir oylama yaparak, teklifin reddedilmesini sağladı. Bunun üzerine başlayan kriz dün daha da tırmandı. CHP, İYİ Parti ve HDP, teklifin geçmemesi için ısrarcı oldu.AK Parti'nin elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı'na yaptığı itiraz dün karara bağlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı, Akar'ın iç tüzüğe aykırı davranması nedeniyle oylamanın tekrarı yönünde karar aldı. Hazırlanan Şentop imzalı tezkere, Genel Kurul'a gönderildi.Ardından muhalefetin Genel Kurul'da iç tüzük tartışması başlatmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Akar, görevini yaparken tarafsızlık ilkesini bir tarafa bıraktı. Adeta CHP ile 'temsil tertip' tasarlayarak bir yaklaşım sergilediğine tanık olduk ve suçüstü yakalandı. Akar, teklifin maddelerine geçilmesi oylanırken; oyları saymakla yetkili ve görevli olan katip üyelere, oyları sayması talimatını vermiştir. İki katip üye, oyları sayma işlemlerini yapmadan 'kabul edenler', 'etmeyenler' diyerek, 'kabul edilmemiştir' kararını verip oturumu kapatmıştır" diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Akar'ın içtüzüğü ihlal ettiğini söyleyerek, "Sayın Başkan'ın itirazlara rağmen hukuka, içtüzüğe ve itirazlara aykırı bir şekilde karar vermiş olması, doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.Oturumu yöneten Akar, tezkereyi önce okumamakta direndi, ancak daha sonra ' İçtüzüğe göre tezkereyi okuyacağım' diyerek, okudu. Tezkere ve ardından yasa teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edildi. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilecek.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Meclis Başkanı koşarak geldi, boncuk boncuk terlemiş" sözlerine sert tepki gösteren Şentop, "Bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, bu benim görevimdir. Fakat bu Meclis'te insanların konuşmalarıyla, hareketleriyle, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi bu arkadaşımızdır. Kendisine konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem; ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim, pişman ederim. İnsanların fizik durumu ile yorum yapacak en son kişidir" dedi.