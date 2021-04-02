Yüksek yargıda seçim heyecanı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) seçim heyecanı başladı. 4 üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üyesi de TBMM tarafından seçilen HSK'nın doğal üyesi olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin 4 yıllık görev süresi 7 Haziran'da doluyor. Önümüzdeki hafta TBMM'ye yapılacak bildirimin ardından 7 Nisan'da HSK'nın seçim takvimi netlik kazanacak. TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin 3'ü Yargıtay, 1'i Danıştay, 3 tanesi de hukuk konusunda eğitim almış öğretim üyesi veya avukatlardan oluşacak.