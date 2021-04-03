Ambulansa binmemek için direnmişti! Koronavirüslü teyzeyi damadının kovduğu iddia edildi

Olay bugün saat 15.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa mahallesinde meydana geldi. Bir gün önce hastanede koronavirüs testi yaptıran Semiha U.'nun sonuçları pozitif olarak açıklandı.
"TAKSİCİNİN VEBALİNE GİREBİLECEK MİSİN?"
Yakınları yaşlı kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi. Elinde çantası ve bastonuyla sokakta yürüyen yaşlı kadını polisler ikna etmeye çalıştı. İkna edilemeyen Semiha U., ambulansa binmeyeceğini söyledi ve taksiye binerek evine gideceğini belirtti. Yaşlı kadının inatçı tavırlarından sonra bir polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın. Taksici öldü diyelim senin yüzünden. Onun vebaline girebilecek misin?" dedi.
KADININ EVDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Ekiplere direnmeye devam eden yaşlı kadın yaklaşık olarak 1.5 saatlik ikna çalışmalarının ardından ambulansa bindirilmişti. Olayın aslı ise çok başka çıktı. Yaşlı kadının damadının evinde kaldığı ve koronavirüs çıktıktan sonra evden atıldığı iddia edildi. Çevredekiler Semiha U.'nun evden atıldığını öğrenince ekiplerden yardım istedi.
YAŞLI KADIN KARANTİNAYA ALINDI
Ekipler Semiha U.'ya kalacak yer ararken, yaşlı kadın bunu kabul etmedi. Ekipler daha sonra kadının bir yakınına ulaşarak iletişime geçti. Yakınında kalmayı kabul eden Semiha U. akrabasının evine götürülerek karantinaya alındı.