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Giriş Tarihi: 3.4.2021 18:31

Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Başkan , "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır" dedi

Başkan Erdoğan, paskalya nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
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