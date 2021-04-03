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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:38

’de / operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda sosyal medya üzerinden / propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 şüphelinin sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Ekipler, adresleri tespit edilen 7 şüphelinin İzmir ve ilçelerindeki adreslerine baskın yaptı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, terör örgütünün tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların vatandaşların katkıları ile aralıksız devam edeceği vurguladı.

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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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