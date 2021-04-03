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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:58

Son dakika haberi: 'nde akılalmaz görüntü! Zabıta ekipleri anonslarla uyardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde akılalmaz görüntü! Zabıta ekipleri anonslarla uyardı

Son dakika haberi: 'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık ve yoğunluk hiç değişmedi. İstiklal Caddesinde yoğunluğun artması üzerine Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'dan son dakika haberi: Koronavirüs rist haritasında kırmızı olmasından dolayı yeni kısıtlamalar başlatıldı. İstiklal Caddesi'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık ve yoğunluk hiç değişmedi. Yerlilerin kısıtlı olmasını fırsat bilen turistler istiklal Caddesine ve Taksim meydanına akın ettiler. İstiklal Caddesinde yoğunluğun artması üzerine Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yalnızca turistlere kalan İstiklal Caddesi'nde yoğunluk görüntüleri İstanbul'un maviye dönüşmesinin imkansız hale geldiğini gözler önüne serdi.

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Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde akılalmaz görüntü! Zabıta ekipleri anonslarla uyardı
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