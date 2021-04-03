AK Partili Kökçe: HDP, CHP'ye ayrıl da gel diyor

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP öncülüğünde 3. ittifak kurulabileceğine yönelik sözleri siyasette yankı uyandırmıştı. Hatta CHP ve İYİ Parti'nin liderleri konu hakkında ardı ardına açıklamalar yapmıştı.

SİYASİLERDEN ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3. İttifak sözleriyle ilgili, "Herhangi bir değerlendirmem yok. Bir ittifak olur olmaz şu an için bilmiyorum, ama şu anda görülen iki ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. 3. bir ittifak olur mu, onu zaman gösterecek" derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok" ifadelerini kullanmıştı.

KÖKÇE, "SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN HDP ÖNCÜLÜĞÜNDE 3. İTTİFAK ÖNERİSİ YENİ BİR DİZAYN İHTİYACI"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, siyasetin gündemine düşen Demirtaş'ın 3. İttifak sözleriyle ilgili sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.



Kökçe, resmi Twitter hesabından, "Selahattin Demirtaş'ın HDP öncülüğünde 3. ittifak önerisi yeni bir dizayn ihtiyacının daha doğrusu çıfıtçı çarşısına dönen Millet İttifakındaki sancının göstergesi. HDP, CHP'ye ayrıl da gel diyor. 3. İttifak İYİ Parti'nin işine gelir ama CHP, HDP'nin bu tavrından zarar görür" ifadelerini kullandı.