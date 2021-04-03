Soyer’den büyük gaf! Soyer’den Dario Moreno’ya büyük saygısızlık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gerçek adı David Arugete olan ve 3 Nisan 1921 de Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya gelen Musevi asıllı dünyaca ünlü Türk gitarist, piyanist, ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun 100. Doğum yıl dönümü nedeniyle resmi Twitter adresinden kutlama mesajı yayınladı.

Soyer'in kutlama mesajı ile birlikte paylaştığı 1 dakika 26 saniyelik Dario Moreno'nun hayatını anlatan videoda Aydın Germencik doğumlu Musevi asıllı Türk Dario Moreno'nun İtalyan asıllı Türk gitarist olarak anlatılması büyük tepkiye neden oldu.



TEPKİ TOPLADI



Soyer'in attığı twetin altına yorum yapan çok sayıda İzmirli, Moreno'nun İtalyan asıllı değil 3 Nisan 1921'de Aydın'ın Germencik doğumlu Musevi asıllı Türk olduğuna dikkat çekti. İzmirliler Soyer'den video metnindeki yanlışlığı bir an önce düzeltmesini istedi.





GERİ ADIM ATTI



Art arda gelen tepkiler üzerine ilk tweetten 7 saat sonra ikinci bir tweet atmak zorunda kalan Soyer bu sefer Moreno'nun Seferad Musevisi bir ailenin çocuğu olduğunu ve Aydın Germencik'te doğduğunu yazdı. Soyer'in bu gafı başta İzmirliler olmak üzere birçok kesimden büyük tepki aldı.