Son dakika! Darbe imalı bildiriye soruşturma

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

İşte ayrıntılar:

Emekli Tümamiral Türker Ertürk ve emekli amiral Deniz Cora'nın da aralarında bulunduğu 103 amiral 'Montrö bildirisi' başlığı altında AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bir bildiri yayınladı. AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkılan bildiriye çok sayıda tepki gelirken, söz konusu bildiri ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Açıklamada şöyle denildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.