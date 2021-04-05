Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul 104 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

Başoğul açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "104 Emekli amiralin yayımladığı bildiri milli iradeye ve demokrasimize yönelik bir ihanettir.Halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımıza karşı aba altından sopa göstermektir.Kimsenin buna gücü yetmez.15 Temmuzda bunu denemek isteyen alçaklar ve hainler Milletimizden dersini aldı.Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız,desteğimiz daima devam edecektir.



Bu bildiriyi kınama cesareti göstermeyen ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kınıyorum.Her fırsatta demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu, bu antidemokratik ve milletin iradesine karşı tehdit bildirisini kınama erdemi göstermedi.Kılıçdaroğlu'nu bu bildiriyi kınamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.