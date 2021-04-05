AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik: Hodri meydan!

Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmünde olduğunu belirten AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Bu tür zihniyetlerin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise MİLLİ İRADEDİR. Vesayetçi aklın ortağı 104 emekli generalin yayınladığı sözde bildiri 15 Temmuz'da milletin verdiği tepkiden ders almadığını göstermektedir. Aziz milletimiz, hayalini kurduğunuz cunta ve vesayet düzenine asla geçit vermeyecektir" dedi.

Ercik, "Eğer bu kişiler siyaset yapmak istiyorlar ise bir siyasi çatı altında siyasetini yapsınlar. Yok biz siyaset değil de 'Köşklerimizde, yalılarımızda oturarak Türkiye demokrasisine ayar vermek istiyoruz' diyorsanız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Milli iradeyi hedef alan her türlü girişime karşı son sözü milletimiz söyler" diye konuştu.

Cesim Ercik, "Ülkemiz, geçmişte böyle demokrasi dışı bildirilerle ve darbelerle yeterince zaman kaybetmiştir. Türkiye'de demokrasi bedeli en ağır şekilde ödenmiştir. Özlem duyduğunuz eski Türkiye geçmişte kalmıştır. Milletin iradesine, seçilmiş siyasi iradeye yönelik bu bildiri kesinlikle kabul edilemez. Hiç kimse milli iradeye parmak sallamaya, ayar vermeye kalkmasın. Kimsenin ülkemizdeki barış ve huzur ortamını bozmaya hakkı yoktur. Bizler 15 Temmuz'da olduğu gibi yine burada milli iradenin yanındayız" dedi.

"Demokrasiyi yok etmeye çalışan bu zihniyeti kabul etmek, bunlara boyun eğmek en hafif deyimle vatana ihanettir" diyen Cesim Ercik, "Ölene dek karşınızda olacağız. Hodri Meydan, uyumuyoruz, Nöbetteyiz" dedi.