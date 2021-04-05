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Giriş Tarihi: 5.4.2021 20:46

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı ile görüşecek

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı ile görüşecek

Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı , yarın Başkan Erdoğan’ın tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın ülkemize bir çalışma ziyareti yapacak.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Birlik'le işbirliğinin, katılım perspektifi temelinde tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı ile görüşecek
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