Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın ülkemize bir çalışma ziyareti yapacak.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Birlik'le işbirliğinin, katılım perspektifi temelinde tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.