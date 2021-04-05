Bu merkez cerrah yetiştirecek

ANKARA Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Gölbaşı Kampüsü'nde Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, Cerrahi Anatomi veU zaktan Eğitim Laboratuvarının Türkiye'de ve çevre ülkelerde tek olduğunub elirterek "Uzaktan ve örgün eğitim ile komşu ülkelerde, özellikle BalkanÜ lkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri'nde uzman cerrahların yetiştirilmesine de uluslararası katkı sağlanacaktır" dedi. TORLAK 1000 me-t rekare kapalı alan, anatomi laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, lojistik alanlar, uzaktan eğitim stüdyosu ve konferans salonlarından oluşuyor. Gül KİREKLO /SABAH