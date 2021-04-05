Cesedini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpeklerin yediği belirlendi

Edinilen bilgiye göre, Evrensekiz Belediyesinde görevli temizlik işçileri bir evin bahçesinde yerde hareketsiz yatan birini bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

AYAKLARINI SOKAK KÖPEKLERİ YEMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, Lüleburgaz Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Evinin bahçesinde ölü bulunan Sebahattin Boyacı'nın (60) vücudunda darp izine rastlanmazken, şahsın ayaklarını sokak köpeklerinin yediği görüldü.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yalnız yaşadığı öğrenilen ve birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Boyacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırklareli Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.