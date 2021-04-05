Eruhlu annelerden evlat nöbetine destek: Yanınızdayız

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 580'inci günde de sürüyor. 221 ailenin devam ettirdiği eyleme anlamlı bir destek daha geldi. Terör örgütü PKK'nın kanlı terör eylemini ilk başlattığı Siirt'in Eruh ilçesindeki anneler, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Eruh'tan gelen 20 anne Diyarbakır annelerine "Yanınızdayız" mesajı verdi. HDP il binası önünde Diyarbakır anneleri ile bir araya gelen Eruhlu anneler adına açıklama yapan Aile Destek Merkezinde (ÂDEM) sorumlusu Nazan Çiftçi, "Bizler evlat nöbetindeki annelerimize destek vermek amacıyla Siirt'in Eruh ilçesinden geldik. Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığını, Eruhlu anneler ile birlikte bütün annelerin kalbi duygularıyla yanlarında olduğunu belirtmek isteriz. Bir kez daha burada annelere bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Bundan sonra karşılarında mücadele için Kürt annelerini bulacaklarının bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.